اتفاقية تعاون بين "منشآت" و"الصحة" في الابتكار وتطوير الأعمال

وتهدف الاتفاقية التي وُقّعت خلال مؤتمر الصحة العالمي إلى تبادل الخبرات العملية والعلمية بين الطرفين، وبحث المشاركة في إقامة المشاريع التي تُسهم في تطوير بيئة ريادة الأعمال بجميع مناطق المملكة، وذلك حسب الآليات والإمكانات المتاحة للطرفين، إضافة إلى التعاون المشترك لإزالة التحديات التي تُؤثّر سلبًا على بيئة ريادة الأعمال في المملكة، في حين جاءت هذه الاتفاقية مع وزارة الصحة استكمالًا لدور "منشآت" واهتمامها في بث روح الابتكار.