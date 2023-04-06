"خلية نحل".. تعرف على مهام المتابعة الأمنية والخدمية لمركز عمليات المسجد الحرام

يعمل مركز عمليات المسجد الحرام، ضمن منظومة العمل الأمني لخدمة المعتمرين والمصلين والزوار، وهو المسؤول عن مراقبة الحرم وجميع أدواره وأروقته ومداخله وساحاته؛ لمتابعة الجوانب الأمنية والتنظيمية وإدارة الحشود إلى المسجد الحرام.
وتعدّ عمليات المسجد الحرام همزة الوصل بين جميع الجهات ذات العلاقة التي تعمل في خدمة ضيوف الرحمن، ويسيّر أعمال هذا المركز كادر مدرب ومؤهل من رجال الأمن من الضباط والأفراد لهم خبرات تراكمية وحس أمني عالٍ في هذا المجال.
وتحتوي عمليات المسجد الحرام على تقنيات وأنظمة ذكية، والعديد من الشاشات المرتبطة بكاميرات ذات جودة عالية تغطي أرجاء المسجد الحرام، وجميع أدواره وساحاته.
ويعد مركز العمليات عين الأمن والسلامة لضيوف بيت الله الحرام، ويضم مندوبين من الجهات الحكومية الأمنية والخدمية لتتواءم القرارات المتعلقة بخدمة المعتمر والزائر لأداء نسكهم بكل يسر وسهولة.