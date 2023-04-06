"خلية نحل".. تعرف على مهام المتابعة الأمنية والخدمية لمركز عمليات المسجد الحرام

وتعدّ عمليات المسجد الحرام همزة الوصل بين جميع الجهات ذات العلاقة التي تعمل في خدمة ضيوف الرحمن، ويسيّر أعمال هذا المركز كادر مدرب ومؤهل من رجال الأمن من الضباط والأفراد لهم خبرات تراكمية وحس أمني عالٍ في هذا المجال.