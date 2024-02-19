رغم المخالفات والمنع والتحذير.. "الكدادة صامدون" في مطارات المملكة

واعتمد كثير من الكدادة على هذه المهنة لتأمين دخله اليومي، وتعتبر فئة المتقاعدين هم النسبة الأكبر الذين يمارسون هذه المهنة، ويبرر الكثير منهم دخوله في هذه المهنة في التكدس والانتظار منذ ساعات الصباح الباكر إلى منتصف الليل بأسباب متفاوتة، تتباين بين طلب لقمة العيش، وبين الاعتياد على هذا العمل، أو عدم إجادة غيره، وبين البحث عن مصدر رزق إضافي.