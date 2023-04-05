دراسة: 70% من المقيمين في المملكة يستخدمون التطبيقات الرقمية لتحويلات الأموال

وأظهر استطلاع "سفر الأموال" عن تبني التحويلات الرقمية في عام 2023، والذي شارك فيه ما يزيد على 14 ألف مستهلك في 10 دول، وتنامي دور التحويلات الرقمية لتصبح الطريقة الأكثر انتشارًا لنقل الأموال دوليًّا بين المغتربين مقارنة بارتياد المصارف (34%)، أو إرسال الأموال أو الشيكات أو الحوالات عبر البريد (12%)، أو تسليم الأموال إلى شخص آخر مسافر إلى بلدهم الأم (11%). وفي المقابل يستخدم 69% من مرسلي التحويلات في المملكة التحويلات النقدية عبر التطبيقات الرقمية، مقارنة بإرسال الأموال عبر البريد (10%)، أو تسليم الأموال إلى شخص آخر مسافر إلى بلدهم الأم (14%).