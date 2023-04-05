دراسة: 70% من المقيمين في المملكة يستخدمون التطبيقات الرقمية لتحويلات الأموال

كشف تقرير بحثي عن لجوء نحو 70% من المستهلكين في المملكة العربية السعودية إلى التطبيقات الرقمية لإرسال وتلقي التحويلات الدولية، بالمقارنة مع 53% من المستهلكين على مستوى العالم، بحسب "فيزا".
وأظهر استطلاع "سفر الأموال" عن تبني التحويلات الرقمية في عام 2023، والذي شارك فيه ما يزيد على 14 ألف مستهلك في 10 دول، وتنامي دور التحويلات الرقمية لتصبح الطريقة الأكثر انتشارًا لنقل الأموال دوليًّا بين المغتربين مقارنة بارتياد المصارف (34%)، أو إرسال الأموال أو الشيكات أو الحوالات عبر البريد (12%)، أو تسليم الأموال إلى شخص آخر مسافر إلى بلدهم الأم (11%). وفي المقابل يستخدم 69% من مرسلي التحويلات في المملكة التحويلات النقدية عبر التطبيقات الرقمية، مقارنة بإرسال الأموال عبر البريد (10%)، أو تسليم الأموال إلى شخص آخر مسافر إلى بلدهم الأم (14%).
من جانبه، علّق علي بيلون، المدير العام لـ"فيزا" في المملكة العربية السعودية والبحرين وعمان، على الدراسة، قائلًا: "بإمكان المدفوعات السريعة واليسيرة والموثوقة أن تُغَيّر واقع العائلات والمجتمعات والاقتصادات في مختلف مناطق العالم، وتكشف هذه الدراسة عن تسارع وتيرة تبني المدفوعات الرقمية في السعودية التي تحتضن مجتمعًا كبيرًا من العمال المغتربين الذين يشكلون مصدر الدخل الوحيد لعائلاتهم. ولهذا لا بد للقطاع من تعزيز جهوده ليجعل التحويلات المالية في متناول مزيد من العمال المغتربين وعائلاتهم؛ فهم يعتمدون على هذه الأموال في مختلف جوانب حياتهم؛ من شراء الطعام إلى التعليم أو حتى دفع التكاليف الطبية المفاجئة".
وأضاف "بيلون": "نتعاون مع الشركات العالمية الرائدة في مجال التحويلات المالية -مثل (برايتويل، وباي سيند، وويسترن يونيون، وزوم)- للعمل على نقل الأموال بكفاءة عبر التحويلات الرقمية. ونأمل أن تساهم خدمة Visa Direct في إحداث فرص جديدة للشمول المالي وبناء الثروة من خلال تسهيل حركة المدفوعات عبر الحدود؛ مما يصنع مستقبلًا ماليًّا أفضل للجميع في المملكة العربية السعودية والعالم".
وكانت دراسة "سفر الأموال" عن تبني التحويلات الرقمية في عام 2023؛ قد كشفت عن سبل قيام المستهلكين في المملكة العربية السعودية بإرسال الأموال إلى الخارج؛ من تفاصيل الرسوم والقنوات وأسباب إرسال الأموال وتلقيها.
ومن أبرز ما خلُصت إليه الدراسة أن التحويلات الرقمية هي الأسلوب المفضل للمستهلكين في السعودية؛ حيث أشار نحو 70% من مستخدمي التحويلات في المملكة إلى استخدامهم قنوات الدفع الرقمية عبر التطبيقات لإرسال أو تسلم الأموال دوليًّا.. في المقابل تراوحت نسبة الاعتماد على التحويلات النقدية بين 8 و14% فقط.
وذكرت الدراسة أن مستخدمي التحويلات في المملكة يرجحون استخدام القنوات الرقمية أكثر في المستقبل؛ لكنهم يتوقعون استمرار بعض السلوكيات الأخرى نسبيًّا. كما أن 55% من مستخدمي التحويلات يعتزمون استخدام التحويلات الرقمية أكثر خلال الشهور الاثني عشر المقبلة؛ بينما يستبعد 4% منهم اعتماد هذه القنوات.
وأشارت الدراسة، إلى أن الرسوم وطريقة حساب أسعار الصرف، تُعد إحدى العقبات الشائعة أمام التحويلات الرقمية بين الأفراد في المملكة؛ إذ قال 38% من مرسلي التحويلات، و31% من مستلميها، أن الرسوم المرتفعة هي العقبة الأكثر شيوعًا أمام اعتماد التحويلات الرقمية؛ في حين اشتكى 23% من مرسلي التحويلات و20% من المستلمين من آلية احتساب أسعار الصرف.
وبيّنت الدراسة أن نسبة قليلة من مرسلي التحويلات في المملكة لم يستخدموا القنوات الرقمية؛ لكنهم يرجّحون استخدامها مستقبلًا؛ حيث يرجح 43% من مرسلي التحويلات استخدام القنوات الرقمية في المستقبل دون أن يستبعد أي منهم ذلك.
ولفتت الدراسة إلى أن معظم مستخدمي التحويلات في المملكة يرون أن القنوات الرقمية سيكون لها انعكاسات إيجابية على سهولة إرسال الأموال وأمانها؛ حيث يرى 49% من مرسلي التحويلات و47% من المستلمين، أن الميزة الرئيسية للمدفوعات الرقمية، هي سهولة إرسال الأموال إلى دول أخرى، تليها ميزة الأمان والخصوصية والسرعة.