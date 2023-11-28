"الخريف" يلتقي وزيرة الدولة البريطانية للصناعة ويبحثان تعزيز التعاون

وتطرق اللقاء إلى بحث الاستثمارات المشتركة والفرص الاستثمارية بين البلدين في قطاعي الصناعة والتعدين، وتعزيز قنوات التواصل، بما يسهم في جذب الاستثمارات النوعية ويتواءم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تنويع القاعدة الاقتصادية للمملكة.