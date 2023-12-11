9 ملايين زائر يعيشون الترفيه والمتعة في مناطق موسم الرياض 2023

وتفصيلاً، تميزت فعاليات موسم الرياض المقامة تحت شعار "Big Time" بتحقيق جملة من المنجزات، في صور تكتمل فيها معادلة الخيارات الترفيهية، عبر فعاليات ومهرجانات نوعية، وافتتاح فعاليات جديدة ومتلاحقة في عدد من المناطق، أبرزها منطقة بوليفارد سيتي، التي تعد موقعاً مليئاً بخيارات الترفيه العالمية، إضافة إلى بوليفارد وورلد التي تضم عدداً من الثقافات العالمية، وفيا رياض المليئة بخيارات السينما والمقاهي والمطاعم والعلامات التجارية العالمية، إضافة إلى مجموعة من المناطق التي تتميز كل واحدة منها بطابع ترفيهي فريد من نوعه.