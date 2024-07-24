ديوان المظالم يتلقى أكثر من 25 ألف طلب عبر منصة "تنفيذ" الإدارية الرقمية

كشف مركز الخدمات القضائية الرقمية بديوان المظالم، أن عدد الطلبات المقدمة عبر منصة "تنفيذ" الإدارية، تجاوز 25 ألف طلب منذ إطلاقها نهاية الربع الثالث من العام الماضي، ويُعَد تفعيل نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم بداية مرحلة جديدة للقضاء الإداري تَولى من خلاله تنفيذ السندات التنفيذية المشمولة بالنظام.