8 مناطق بمرمى تنبيهات "الأرصاد".. أمطارٌ متوسطة ورياح شديدة وصواعق رعدية

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والجوف وجازان وعسير وتبوك والباحة.
وتفصيلاً، نبه المركز منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد أمطارًا خفيفة ورياحًا نشطة وصواعق رعدية، وتشمل الطائف وأضم وميسان والعاصمة المقدسة وبحرة والجموم والكامل، ورياحًا شديدة على الخرمة والمويه وتربة ورنية، وتستمر حتى الساعة الـ 22.00 من مساء الأربعاء.
وتشهد منطقة الباحة أمطارًا خفيفة ورياحًا نشطة وصواعق رعدية، وتشمل الحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة والباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتستمر حتى الساعة الـ 22.00 من مساء الأربعاء.
ونبه المركز منطقة المدينة المنورة بأنها تشهد رياحًا شديدة وشبه انعدام في الرؤية، وتشمل المدينة المنورة وبدر ووادي الفرع والرايس وينبع والعلا والعيص وخيبر والحناكية والمهد، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الأربعاء.
وتشهد منطقة تبوك أيضًا رياحًا شديدة وشبه انعدام في الرؤية، وتشمل تبوك وتيماء والوجه وأملج والبدع وحقل وضباء ونيوم شرما، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الأربعاء.
ونبه المركز منطقة عسير بأنها تشهد أمطارًا متوسطة وسيولاً وصواعق رعدية ورياحًا شديدة السرعة، وتشمل البرك والقحمة، وأمطارًا خفيفة على النماص وبلقرن والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل وتنومة وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، ورياحًا شديدة وشبه انعدام في الرؤية على العرين وبيشة وتثليث وطريب تستمر حتى الساعة الـ 22.00 من مساء الأربعاء.
وتشهد منطقة جازان أمطارًا خفيفة ورياحًا نشطة وصواعق رعدية، وتشمل الدرب وبيش والحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب وأبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد، وأمطارًا متوسطة وسيولاً على فرسان وجازان، تستمر حتى الساعة الـ 22.00 من مساء الأربعاء.
ونبه المركز منطقة الرياض بأنها تشهد رياحًا شديدة وشبه انعدام في الرؤية، وتشمل الأفلاج والسليل ووادي الدواسر، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الأربعاء.
وتشهد منطقة الجوف أيضًا رياحًا شديدة وشبه انعدام في الرؤية، وتشمل دومة الجندل وسكاكا والقريات وطبرجل، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الأربعاء.