8 مناطق بمرمى تنبيهات "الأرصاد".. أمطارٌ متوسطة ورياح شديدة وصواعق رعدية

ونبه المركز منطقة عسير بأنها تشهد أمطارًا متوسطة وسيولاً وصواعق رعدية ورياحًا شديدة السرعة، وتشمل البرك والقحمة، وأمطارًا خفيفة على النماص وبلقرن والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل وتنومة وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، ورياحًا شديدة وشبه انعدام في الرؤية على العرين وبيشة وتثليث وطريب تستمر حتى الساعة الـ 22.00 من مساء الأربعاء.