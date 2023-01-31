5 درجات مئوية.. طريف تسجّل أدنى حرارة بالمملكة اليوم

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الثلاثاء، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجّلت مكة المكرّمة وجدة أعلى درجة حرارة بـ32 مئوية، فيما سجّلت طريف أقل درجة حرارة بـ 5 درجات مئوية.