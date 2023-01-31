5 درجات مئوية.. طريف تسجّل أدنى حرارة بالمملكة اليوم

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الثلاثاء، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجّلت مكة المكرّمة وجدة أعلى درجة حرارة بـ32 مئوية، فيما سجّلت طريف أقل درجة حرارة بـ 5 درجات مئوية.
وأوضح المركز أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، كالتالي: مكة المكرّمة وجدة 32 مئوية، وجازان 31 درجة، ونجران وشرورة والقنفذة 30 درجة مئوية.
وحول درجات الحرارة الصغرى جاءت طريف في أدنى القائمة بـ 5 درجات مئوية، تليها القريات 6 درجات، وأبها 8 مئوية.
وسجّلت الباحة والمدينة المنوّرة وأبها وبريدة وحائل والطائف وينبع أعلى نسبة رطوبة 95% و90%.