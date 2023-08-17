"فيصل بن فرحان" يثمّن دعم إيران لاستضافة المملكة معرض إكسبو 2030

عُقد اليوم مؤتمر صحفي مشترك لوزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان ونظيره الإيراني أمير عبداللهيان في الرياض.
وقال الأمير "فيصل": تناولنا مع وزير الخارجية الإيراني العديد من الملفات المشتركة.
وأضاف: نثمن دعم إيران لاستضافة المملكة معرض إكسبو 2030.
وأردف وزير الخارجية: نؤكد على رغبة البلدين الصادقة على تنفيذ بنود الاتفاق مع إيران.
وأشار الأمير فيصل بن فرحان إلى أن زيارة وزير الخارجية الإيراني تأتي امتدادًا لاتفاق عودة العلاقات بين البلدين.
وتعد زيارة "عبداللهيان" إلى المملكة الأولى من نوعها بعد اتفاق البلدين في بكين.
وسيباشر السفير الإيراني مهامه في الرياض كنتيجة لهذه الزيارة.