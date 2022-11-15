يستهدف 10 آلاف مبتكر.. محافظ جدة يرعى انطلاق ملتقى الابتكار وريادة الأعمال

وقال "الحميدان": إن الرؤية ترجمت ذلك في تحفيز البحث العلمي والابتكار، وتنمية القدرات البشرية، التي تعدّ الداعم الأول لهذه الرؤية العظيمة، وتأتي المؤسسات التعليمية بكل أنواعها ومستوياتها، تحت مظلة وزارة التعليم، التي جعلت من الرؤية ومنطلقاتها وأهدافها انعكاساً لها، مقدمة للوطن أبكار مخرجاتها، ومتميز أفكارها، فدعمت البحث والابتكار، وعززته بالبرامج والمشروعات والشراكات التي تعود على هذا القطاع بالنمو والازدهار.