يستهدف 10 آلاف مبتكر.. محافظ جدة يرعى انطلاق ملتقى الابتكار وريادة الأعمال

رعى الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة، مساء اليوم انطلاق فعاليات ملتقى الابتكار وريادة الأعمال بعنوان "الابتكار نحو الريادة"؛ الذي تنظمه غرفة جدة بالشراكة مع جامعة جدة وبالتزامن مع أسبوع ريادة الأعمال العالمي؛ ويستهدف 10 آلاف مبتكر من رواد ورائدات الأعمال والمهتمين بهذا المجال؛ وذلك بمشاركة منشآت الأعمال والمستثمرين والداعمين لريادة الأعمال.
وتفصيلاً، أكد رئيس مجلس إدارة غرفة جدة محمد بن يوسف ناغي في كلمة استهل بها انطلاق فعاليات الملتقى؛ على الرعاية الكريمة من محافظ جدة لهذا الحدث الذي يحمل عنوان "الابتكار نحو الريادة"؛ بالشراكة مع عدد من الجهات في مقدمتها وزارة الصناعة والثروة المعدنية، إلى جانب منشآت الأعمال والمستثمرين والداعمين لريادة الأعمال.
وأضاف أن الملتقى الذي يلامس رؤية المملكة 2030؛ يرسخ ثقافة الابتكار وريادة الأعمال وإسهامها في دفع عجلة التنمية الوطنية؛ إلى جانب كونه بيئة لتثقيف المجتمع حول مفهوم الابتكار في ريادة الأعمال والسعي لإيجاد حلولٍ تخدم هذا التوجه سواءً من خلال إقامة ورش العمل المتخصصة أو الجلسات الحوارية في موضوعات الإبداع والابتكار، والملكية الفكرية، والصناعة؛ والموجهة لـ 500 مستفيداً ومستفيدة.
عقب ذلك، جرى عرض فيلم عن الابتكار نحو الريادة، ثم ألقى رئيس جامعة جدة الدكتور عدنان بن سالم الحميدان كلمة نوه من خلالها بالتوأمة مع الجامعة لرسم ملامح الحاضر المحفّز والمستقبل المشرق للمملكة بمجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح، بقيادة حكيمة راشدة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- وتبنيه رؤية المملكة 2030؛ التي تشتمل في تفاصيلها على نهضة علمية وتقدم حضاري كبيرين.
وقال "الحميدان": إن الرؤية ترجمت ذلك في تحفيز البحث العلمي والابتكار، وتنمية القدرات البشرية، التي تعدّ الداعم الأول لهذه الرؤية العظيمة، وتأتي المؤسسات التعليمية بكل أنواعها ومستوياتها، تحت مظلة وزارة التعليم، التي جعلت من الرؤية ومنطلقاتها وأهدافها انعكاساً لها، مقدمة للوطن أبكار مخرجاتها، ومتميز أفكارها، فدعمت البحث والابتكار، وعززته بالبرامج والمشروعات والشراكات التي تعود على هذا القطاع بالنمو والازدهار.
وأضاف أن جامعة جدة أولت بالغ الاهتمام لهذا المجال، ودعمته من خلال تمكين المواهب الشابة والمتميزة، وتشجيع العلماء والمبدعين، وفتحت فيه آفاقاً واسعة عبر الشراكات الفاعلة والمبادرات النوعية، ومن تلك المبادرات: بوابة البحث والابتكار الإلكترونية ومسرعات رواد المستقبل ومركز جامعة جدة للوجستيات المستقبل ومبادرة تسويق المنتجات والربط بالقطاع الصناعي ومبادرة الاستشارات التخصصية ومبادرة نقل التقنية وتوطينها.
وفي الختام كرم محافظ جدة الجهات المشاركة والرعاة والمتحدثين في الملتقى.