فواز الشرعبي منوهًا بمخطط مطار الملك سلمان: مركز لربط العالم

أبدى العضو المنتدب عضو مجلس الإدارة لشركة "آركس الفضاء والدفاع" المهندس فواز الشرعبي أن إعلان سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- إطلاق المخطط العام لمطار الملك سلمان الدولي، سيسهم في تعزيز دعم خطط المملكة لتكون مدينة الرياض مركزًا لربط العالم، ومن ضمن أكبر عشر اقتصادات مدن في العالم، ووجهة عالمية ترسخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي، وجسرًا يربط الشرق والغرب للنقل والتجارة والسياحة.