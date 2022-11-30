فواز الشرعبي منوهًا بمخطط مطار الملك سلمان: مركز لربط العالم

أبدى العضو المنتدب عضو مجلس الإدارة لشركة "آركس الفضاء والدفاع" المهندس فواز الشرعبي أن إعلان سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- إطلاق المخطط العام لمطار الملك سلمان الدولي، سيسهم في تعزيز دعم خطط المملكة لتكون مدينة الرياض مركزًا لربط العالم، ومن ضمن أكبر عشر اقتصادات مدن في العالم، ووجهة عالمية ترسخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي، وجسرًا يربط الشرق والغرب للنقل والتجارة والسياحة.
ومواكبةً لإعلان إطلاق المخطط العام لمطار الملك سلمان، أوضح العضو المنتدب لـ"آركس الفضاء والدفاع" أن قطاع الشركة يعمل على تزويد قطاع صناعة الطيران بكفاءات وطنية مدرَّبة بأعلى مستويات التدريب العالمية، وأحدث التقنيات الحديثة في عالم صناعة الطيران.
كما تهدف الشركة إلى دعم اقتصاد المملكة العربية السعودية من خلال بناء القدرات والكفاءات الوطنية لخدمة الأسواق المحلية والعالمية؛ وذلك بتراكم خبراتها وكونها المشغل العالمي لـ"الكلية التقنية العالمية لعلوم الطيران بالرياض".
يُذكر أن "آركس الفضاء والدفاع" هي شركة عالمية تقدم أعلى مستويات التدريب؛ بهدف تزويد قطاع الطيران والدفاع بمتدربين ذوي مهارات عالية، وذلك من خلال الاستعانة بخبراء محليين ودوليين، ولها دور كبير في شراكات عدة تتركز على تزويد صناعة الطيران بالكفاءات المدربة، وبهدف استخدام أحدث التقنيات وتحسين أداء صناعة الطيران.