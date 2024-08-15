"سعود الطبية": "تسمم النترات" أحد أسباب الإصابة بمتلازمة "الطفل الأزرق"

أكدت مدينة الملك سعود الطبية، عضو تجمّع الرياض الصحي الأول، إمكانية أن يكون سبب الإصابة بمتلازمة الطفل الأزرق ناتجًا عن التسمم في بعض المواد كالنترات، مشيرةً إلى أنه في الحالات الشديدة من ميتهيموجلوبينية الدم قد يحتاج لدواء يسمى "أزرق الميثيلين"، ويؤخذ عن طريق الحقن الوريدي الذي قد يعكس الحالة ويوفر الأكسجين للدم؛ لكنه لا يُصرف إلا بأمر الطبيب، أما في الحالات الخفيفة للطفل الأزرق فقد يكتفي الطبيب بمراقبة الرضيع؛ للتأكد من عدم تطور الأمر لديه لدرجة خطيرة.