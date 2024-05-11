4 توهجات قوية.. صور "الفلك الدولي" ترصد أقوى عاصفة مغناطيسية منذ 21 سنة

وقال عودة؛ في بيانٍ، أوردته "سبق": لقد شهدت الشمس أربع توهجات قوية (Flare) خلال اليومين الماضيين، حدث الأول يوم الخميس 09 مايو في الساعة التاسعة صباحًا بتوقيت غرينتش، وكان بقوة X2.3، وحدث الثاني يوم الخميس أيضًا في الساعة السادسة مساءً، وكان بقوة X1.1، والثالث أمس الجمعة في الساعة 06:54 صباحًا، وكان بقوة X4.0، والرابع قبل ساعات من الآن، وتحديدًا صباح السبت في الساعة 01:23 بقوة X5.8، وجميعها تسببت في انقطاع أطياف من الاتصالات اللاسلكية عالية التردد لمدة ساعات في مناطق معينة على الأرض، ومنها الوطن العربي.