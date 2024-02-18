"دار وإعمار" توقِّع مذكرة تفاهم مع "البنك الأهلي"

وقَّعت "دار وإعمار" للاستثمار والتطوير العقاريّ، مذكرة تفاهمٍ وتعاونٍ إستراتيجيٍّ مع البنك الأهلي السعوديّ، وذلك على هامش معرض "ريستاتكس الرياض العقاري"، أكبر حدثٍ عقاريٍّ في المملكة، الذي انطلقت فعالياته اليوم الأحد، الموافق 18 فبراير 2024م، تحت رعاية معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد الحقيل.
وقَّع الاتفاقية من جانب شركة "دار وإعمار" الأستاذ أحمد الخيال، الرئيس التنفيذي للعمليات للشركة، ومن جانب البنك الأهلي السعودي الأستاذ سعود باجبير، رئيس مصرفيَّة الأفراد بالبنك الأهلي.
وبموجب المذكرة، سيقوم البنك الأهلي السعودي بتقديم خدمات التمويل العقاريِّ لعملاء شركة "دار وإعمار"، الراغبين في تملُّك الوحدات العقارية التي تقوم الشركة بتطويرها في مختلف مدن المملكة. كما تتعهَّد "دار وإعمار" بتقديم عروضٍ مميَّزةٍ لعملاء البنك الأهلي السعودي؛ بهدف جذب عملاء البنك، وتوفير فرصٍ عقاريةٍ نموذجية. وتُتيح هذه الشراكة للطرفَين استكشاف إمكانيات تقديم حلولٍ تمويليَّةٍ متنوِّعة، مما يُسهم في تيسير عملية التمويل العقاري، وتحفيز السوق العقارية في المملكة.
ويأتي توقيع مذكرة التفاهم؛ تحقيقًا لإستراتيجية شركة "دار وإعمار" الرامية إلى تمكين الأسر السعودية من امتلاك منزلهم الخاص، من خلال تطوير علاقات تعاونٍ وشراكاتٍ إستراتيجيةٍ مع الجهات التمويلية؛ لتقديم التسهيلات التمويلية اللازمة؛ لتمكين عملائها من تملُّك الوحدات السكنية بسهولة ويُسر؛ تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.