"دار وإعمار" توقِّع مذكرة تفاهم مع "البنك الأهلي"

وقَّعت "دار وإعمار" للاستثمار والتطوير العقاريّ، مذكرة تفاهمٍ وتعاونٍ إستراتيجيٍّ مع البنك الأهلي السعوديّ، وذلك على هامش معرض "ريستاتكس الرياض العقاري"، أكبر حدثٍ عقاريٍّ في المملكة، الذي انطلقت فعالياته اليوم الأحد، الموافق 18 فبراير 2024م، تحت رعاية معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد الحقيل.