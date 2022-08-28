فيديو.. وكيل التعليم: خطط شاملة لجميع مكونات وعناصر العملية التعليمية بالعام الجديد

وأوضحت الفارس، في تصريحات لقناة "الإخبارية"، أن التركيز ينصب أيضاً على تمكين المعلم بتوفير الأدوات اللازمة، لتصميم والقيام بعمليات مختلفة من التعليم والتعلم للطلاب والطالبات داخل أسوار المدرسة وخارجها من خلال مجموعة من الأدوات الرقمية الداعمة والمنصات التعليمية المتكاملة والمناهج المطورة والخطط الدراسية المعدة.