فيديو.. وكيل التعليم: خطط شاملة لجميع مكونات وعناصر العملية التعليمية بالعام الجديد

قالت وكيل التعليم العام في وزارة التعليم عهود الفارس، إن الوزارة تبدأ العام الدراسي الجديد بخطط شاملة متكاملة لجميع مكونات وعناصر العملية التعليمي ابتداءً بالخطط التي تتمحور حول الطالب، باعتباره الركيزة الأساسية للعملية التعليمية.
وأوضحت الفارس، في تصريحات لقناة "الإخبارية"، أن التركيز ينصب أيضاً على تمكين المعلم بتوفير الأدوات اللازمة، لتصميم والقيام بعمليات مختلفة من التعليم والتعلم للطلاب والطالبات داخل أسوار المدرسة وخارجها من خلال مجموعة من الأدوات الرقمية الداعمة والمنصات التعليمية المتكاملة والمناهج المطورة والخطط الدراسية المعدة.
وأضافت، أن الوزارة تعمل على دعم إدارة المدرسة، والعمليات الإشرافية، من خلال توفير الإمكانات والخدمات اللازمة وأتمتة العمليات بالتطوير اللازم.
جديرٌ بالذكر أن اليوم الأحد شهد بداية العام الدراسي الجديد 1444هـ، بحضور أكثر من 6 ملايين طالب وطالبة بمختلف مناطق المملكة.