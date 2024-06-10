ارتفاع نسب التوطين في وظائف الأنشطة السياحية بالعاصمة المقدسة إلى 40%

ويأتي حرص الوزارة على استقطاب أبناء وبنات المملكة في الوظائف بالقطاع السياحي بمنطقة مكة المكرمة في إطار جهودها الهادفة لتمكين الكوادر الوطنية في القطاع السياحي، حيث تعمل الوزارة على استقطاب الكفاءات الوطنية الشابة من السعوديين والسعوديات من أجل رفع جودة الخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام، كما راعت الوزارة استيعاب عدد من الشباب المتميزين ممن يجيدون التحدث باللغات العالمية مثل الإنجليزية ولغات الدول الإسلامية، وذلك في إطار حرص الوزارة على أن يقدم أبناء وبنات الوطن أفضل الخدمات لضيوف الرحمن خلال موسم الحج.