"تعليم الرياض" تُطلق فعاليات "الرياضيات.. علمٌ وحياة"

أطلقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، اليوم الاثنين، في مقرها، فعاليات "الرياضيات.. علمٌ وحياة"؛ احتفاءً باليوم العالمي للرياضيات والذي يوافق 14 مارس كل عام.
وتضمنت الفعاليات، تقديم محاضرات وأوراق عمل لنخبة من أساتذة الجامعات والمتخصصين في علم الرياضيات، وافتتاح معرض للأنشطة التعليمية وورشاً مصاحبة للملتقى، بمدارس دانة العلوم.
ويهدف الملتقى إلى تنمية القدرات البشرية ومهارات المستقبل لدى المتعلمين، تحقيقًا لرؤية المملكة 2030، ونشر التوعية العامة بالرياضيات في الميدان التربوي والمجتمع، وتعزيز قيمة الرياضيات وأهميتها ودورها في الحياة.
وأيضًا تعزيز الاتجاهات الإيجابية للمتعلمين نحو الرياضيات وتعلمها، وتحسين ممارسات المعلمين والمعلمات في تصميم الأنشطة التعليمية للرياضيات، وتنمية مهارات المعلمين والمعلمات في بناء قدرات المتعلمين وتعميق معرفتهم الرياضية.
وقدّم الدكتور هلال العنزي، ورقة عمل بعنوان "الرياضيات للجميع"، وناقش الدكتور منذر الفريدان، ورقة عمل "كيف تجسد الرياضيات تفاصيل حياتنا.
فيما عرض الدكتور فيصل العوفي، موضوع "الرياضيات وقدراتك الكمية"، وناقش الدكتور إبراهيم خليل، ورقة عمل بعنوان "تنمية تقدير الذات الرياضي".
وطرح الدكتور عبيد القحطاني، موضوع "تعلم الرياضيات أدوار وشراكات"، واختتمت أوراق العمل بورقة عمل أمل القرزعي، بعنوان "مشاركة المملكة العربية السعودية في اليوم العالمي للرياضيات".