"تعليم الرياض" تُطلق فعاليات "الرياضيات.. علمٌ وحياة"

ويهدف الملتقى إلى تنمية القدرات البشرية ومهارات المستقبل لدى المتعلمين، تحقيقًا لرؤية المملكة 2030، ونشر التوعية العامة بالرياضيات في الميدان التربوي والمجتمع، وتعزيز قيمة الرياضيات وأهميتها ودورها في الحياة.