هطول أمطار في ينبع وتحذيرات من الدفاع المدني في المدينة المنورة

شهدت مراكز وقرى شمال محافظة ينبع، هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة سالت على إثرها الشعاب والأودية، جعلها الله أمطار خير وبركة، فيما لا تزال السماء ملبدة بالغيوم والفرصة مهيأة لهطول مزيد من الأمطار، جعلها الله سقيا خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.
ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة، الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر مطالبة الجميع بالابتعاد عن الأودية ومجاري السيول وعدم المجازفة بقطع الأودية أو النزول إليها، مهيبة بقائدي المركبات الانتباه أثناء التنقل عبر الطرق الزراعية بين المحافظات والمراكز والقرى والهجر، واتباع تعليمات وإرشادات الدفاع المدني التي تصدر في حينه.