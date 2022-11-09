"جمل" يُنهي حياة 5 شبان في الأفلاج .. والأهالي أوقفوا نزيف الدماء بإنارة الطريق

لقي خمسة شبان مساء أمس الأربعاء مصرعهم بعد ارتطام مركبتهم بأحد الجمال بطريق الأحمر - ليلى غرب الأفلاج.
وتشير التفاصيل إلى وقوع حادث سير لمركبة من نوع النترا تقل 5 شبان بعد ارتطامها بجمل بطريق الأحمر 30 كم غرب الأفلاج وأسفر الحادث عن مصرع الشبان الخمسة رحمهم الله.
ويشكل طريق الأحمر بمحافظة الأفلاج الذي يرتاده مئات الأشخاص يوميًا من الأهالي وقاصدي بيت الله لأداء العمرة خطرًا يهدد مرتاديه؛ حيث تكثر الحوادث المميتة التي راح ضحيتها عديد من الأرواح كونه طريقًا ذا مسار منفرد تتخذه الجمال السائبة مرتعًا لها لقرب حظائرها منه وعبورها الطريق شمالاً وجنوبًا للرعي في شعاب وادي الأحمر".
ويطالب الأهالي بضرورة إكمال إنارة ما تبقى من الطريق، حيث أثمرت جهود بلدية الأحمر في إنارة جزء كبير من الطريق ولم يتبق سوى نحو 30 كم منه، وذلك لإيقاف نزيف الدماء بذلك الطريق الذي يشهد حوادث مميتة بشكل متكرر.