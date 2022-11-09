"جمل" يُنهي حياة 5 شبان في الأفلاج .. والأهالي أوقفوا نزيف الدماء بإنارة الطريق

ويشكل طريق الأحمر بمحافظة الأفلاج الذي يرتاده مئات الأشخاص يوميًا من الأهالي وقاصدي بيت الله لأداء العمرة خطرًا يهدد مرتاديه؛ حيث تكثر الحوادث المميتة التي راح ضحيتها عديد من الأرواح كونه طريقًا ذا مسار منفرد تتخذه الجمال السائبة مرتعًا لها لقرب حظائرها منه وعبورها الطريق شمالاً وجنوبًا للرعي في شعاب وادي الأحمر".