اكتمال جاهزية مستشفى منى الشارع الجديد لاستقبال الحجاج

أوضحت وزارة الصحة، أن مستشفى منى الشارع الجديد أكمل جاهزيته لاستقبال المراجعين من حجاج بيت الله الحرام لتقديم الخدمات الصحية لهم، ضمن منظومة المنشآت الصحية بالمشاعر المقدسة في مكة المكرمة.
وأوضحت الوزارة أن سعة مستشفى منى الشارع الجديد تبلغ 50 سريراً، منها 13سريراً للطوارئ، و2 سرير للإنعاش ، و 3 أسرة عزل، وقسم للإجهاد الحراري وضربات الشمس.
وأشارت إلى تجهيز أسرة خاصة لقسم الإسعاف والطوارئ بأجهزة حديثة لاستقبال الحالات الطارئة، كما يوجد بالمستشفى 10عيادات عامة وتخصصية، وقسم المناظير، ووحدة عزل، ووحدة العناية المركزة بسعة 16 سريرًا بكامل تجهيزاته الطبية، وحدة غسيل الكلي بسعة 4 أسرة ، و قسم التعقيم، وأقسام للتنويم.
وأكدت الوزارة أنه تم تجهيز المختبر بالمستشفى بأحدث الأجهزة الحديثة والتي تعطي نتائج سريعة في وقت قياسي.