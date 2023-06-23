اكتمال جاهزية مستشفى منى الشارع الجديد لاستقبال الحجاج

وأشارت إلى تجهيز أسرة خاصة لقسم الإسعاف والطوارئ بأجهزة حديثة لاستقبال الحالات الطارئة، كما يوجد بالمستشفى 10عيادات عامة وتخصصية، وقسم المناظير، ووحدة عزل، ووحدة العناية المركزة بسعة 16 سريرًا بكامل تجهيزاته الطبية، وحدة غسيل الكلي بسعة 4 أسرة ، و قسم التعقيم، وأقسام للتنويم.