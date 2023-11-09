توقيع اتفاقية تجديد الاعتماد المؤسسي واعتماد برنامجين لجامعة رياض العلم

وقّعت هيئة تقويم التعليم والتدريب، ممثلة في المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي "اعتماد"، اتفاقيات تجديد الاعتماد المؤسسي وتجديد اعتماد برنامج واحد لجامعة رياض العلم، وذلك في مقر الجامعة بمدينة الرياض.
ووقّع الاتفاقية من جانب الجامعة رئيس الجامعة الدكتور محمد عبدالله الرافعي، ومن جانب الهيئة المدير التنفيذي لمركز "اعتماد" الدكتور محمد بن صالح باشمّاخ، حيث شملت الاتفاقيات تجديد الاعتماد المؤسسي وتجديد اعتماد برنامج طب وجراحة الأسنان.
وأوضحت الهيئة أن الحصول على الاعتماد الأكاديمي من مركز "اعتماد" التابع لها؛ يتطلب إعداد المؤسسة التعليمية أو البرنامج الأكاديمي لتقارير دراسة تقويم ذاتية دقيقة وشاملة، لكل أوجه الأنشطة العلمية والإدارية والخدمية وغيرها لتحديد مستويات الجودة لديها، استنادًا على معايير الاعتماد المعدّة من قبل المركز، مؤكدة أن المؤسسة التعليمية أو البرنامج الأكاديمي يخضعان لتقويم خارجي من قبل فريق تقويم مستقل؛ للتحقق من صحة نتائج دراسة التقويم الذاتية، والحكم على مستويات جودة الأداء وفقاً لمعايير المركز.
ويأتي ذلك من حرص الهيئة على أن يكون عملها وفق رسالتها وأهدافها، وبالتعاون والتكامل مع وزارة التعليم والجامعات السعودية؛ للمساهمة في رفع جودة التعليم والتدريب وكفاءتهما لأعلى المستويات العالمية بما يسهم في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030، ومستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية، التي تشمل مستهدفات خاصة بالاعتماد.