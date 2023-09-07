"فيصل بن فرحان" يشارك في الاجتماع الوزاري المشترك بين مجلس التعاون واليابان

وشهد الاجتماعُ، الذي شارك فيه ممثّلو دول مجلس التعاون مع وزير خارجية اليابان يوشيماسا هاياشى؛ بحثَ أوجه تعزيز التعاون بين دول الخليج واليابان، بالإضافة إلى مناقشة سبل تطوير العمل المشترك في العديد من المجالات، بما يحقق التنمية والازدهار للدول والشعوب.