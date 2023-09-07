"فيصل بن فرحان" يشارك في الاجتماع الوزاري المشترك بين مجلس التعاون واليابان

شارك الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، في الاجتماع الوزاري المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية واليابان، وذلك في مقر الأمانة العامة لدول مجلس التعاون بالعاصمة الرياض.
وشهد الاجتماعُ، الذي شارك فيه ممثّلو دول مجلس التعاون مع وزير خارجية اليابان يوشيماسا هاياشى؛ بحثَ أوجه تعزيز التعاون بين دول الخليج واليابان، بالإضافة إلى مناقشة سبل تطوير العمل المشترك في العديد من المجالات، بما يحقق التنمية والازدهار للدول والشعوب.
وناقش الاجتماع المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها، بما يعزز الأمن والسلم الدوليين ويحقق أهداف التنمية المستدامة.
وحضر الاجتماعَ وكيلُ وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة الدكتور عبدالرحمن الرسي.