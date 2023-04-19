"أمانة الطائف" تكشف لـ"سبق" أبرز تفاصيل خطة الاستعدادات لعيد الفطر المبارك

كشفت أمانة الطائف عن أبرز استعداداتها لعيد الفطر المبارك، وذلك بتجهيز المواقع الخدمية، وتكثيف أعمال النظافة والصيانة، والرقابة الصحية والبيئة.
وأوضحت الأمانة، في بيان أوردته لـ"سبق"، أن الاستعدادات تضمنت مشاركة أكثر من 2000 عامل نظافة في جميع أعمال النظافة التي تستمر طيلة إجازة عيد الفطر المبارك، وكذلك تهيئة الحدائق والمسطحات الخضراء، وأعمال الزينة التي تجاوز عددها 340 من شعارات وإنارات ومجسمات جمالية، وتهيئة 180 حديقةً ومتنزهًا في الطائف، كما قامت بزراعة الزهور والورود المتنوعة، فيما قامت الأمانة بوضع الأشكال الجمالية المضيئة على امتدادات الطرق الرئيسة، وكذلك الشوارع والساحات المختلفة بالإنارة الجمالية، والأضواء والزخارف التي تتضمن عبارات التهنئة بالعيد.
وتم الانتهاء من تركيب أعمال الزينة التجميلية، عبر تركيب 18 مجسمًا جماليًا مضيئًا، وتركيب 70 شكلاً مضيئًا على الأعمدة تحمل هوية العيد، وتركيب 50 علمًا يحمل شعار هوية العيد، بالإضافة إلى 510 لافتات تحمل شعار العيد، وتركيب مجسم مضيء منسدل على جسم الشجر، وتركيب 61 كرة من الكرات المضيئة المثبتة فوق الشوارع والممرات، كما تم تزيين 188 شجرة، ووضع 31 لوحة إعلانية بهوية العيد، و18 شاشة تلفزيونية، ووضع أكثر من 70 سارية أعلام في الطرق والميادين مزينة بهوية العيد، فيما تم وضع 320 لوح أعمدة الإنارة التجميلية، فيما سيتم إطلاق فعاليّات في العيد، إضافة إلى تزيين عددٍ من الشوارع الرئيسة، وكذلك ضمن التعاون مع وزارة الثقافة وأمانة الطائف سيتم انطلاق مهرجان طائف الورد القادم بالردف بدءًا من عصر أول أيام عيد الفطر ولمدة 14 يومًا.
ويتضمن المهرجان نحو 12 فعاليّة متنوعة كاستقبال الزوار بأطواق الورد الطائفي في مطار الطائف الدولي عبر صالات القدوم والمغادرة، وعرض ضوئي ثلاثي الأبعاد على قصر الكعكي يحاكي قصة ورد الطائف بطريقة مبتكرة، ملتقى مهرجان طائف الورد يمثل منصة تجمع المزارعين برواد العلامات التجارية العالمية، مسيرة الورد الاستعراضية التي تجوب شوارع الطائف بهوية المهرجان.
فيما تشمل فعاليّات متنزه الردف سوق الورد، وجبل الورد، ومعرض ترانيم الورد شارع النور، والطعام والورد، ومنطقة الطفل، والمسرح، وورش عمل مـن المعهد الملكي للفنون التقليدية، بالإضافة إلى سجادة الورود والزهور والتي ستقيمها الأمانة بمنتزه الردف في أول أيام العيد السعيد.