أعزب ولديه عقد إيجار وسجل تجاري.. هل يشمله دعم "حساب المواطن"؟

أوضح برنامج حساب المواطن أنه يمكن للفرد المستقل التسجيل في البرنامج مع ضرورة إرفاق مستندات إثبات الاستقلالية باسم المتقدم بالطلب وتشمل (صك الملكية للسكن أو تعريف سكن من الجامعات- الكليات- المعاهد أو تعريف سكن من قطاع عسكري- حكومي- خاص) وفي حال وجود عقد إيجار موحد سيتم التحقق من خلال منصة إيجار دون الحاجة لإرفاق مستند.