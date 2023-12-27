الموري: موسم 2023 كان صعباً ونسعى للأفضل في 2024

وقال الموري: أصبحت سباقات السيارات في المملكة تحظى بمشاركة واسعة من أبطال عالميين وإقليميين، بالإضافة لأبطال السباقات السعوديين مما زاد من سخونة المنافسة وجذب نسبة أكبر من المتابعة لهذه البطولات، ونعمل حالياً في فريق هنكوك السعودي للسباقات على تقييم نتائجنا في العام الماضي، والعمل على التطوير من أجل ضمان المنافسة بشكل أكبر في الموسم المقبل الذي تنتظرنا فيه العديد من المشاركات الهامة التي نتطلع من خلالها إلى التقدّم في المنافسة وتحسين مراكزنا في السابقات عن النتائج التي تحققت في الموسم الماضي، وحقيقة أشكر شركة مجموعة بن شيهون على دعمها الكبير للفريق، وتحديداً نائب رئيس المجموعة الأستاذ مروان بن شيهون الذي يتابع مختلف التفاصيل ويعمل على تذليل كافة العقبات لتحقيق النتائج الإيجابية التي تسجّل باسم الرياضة السعودية في المقام الأول، وتضاف إلى رصيد إنجازات فريق هنكوك السعودي لسباقات السيارات المرصع بالبطولات.