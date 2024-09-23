سماحة المفتي: اليوم الوطني فرصة لاستذكار البطولات والمنجزات والتضحيات وشكر النعم

وأشاد بالجهود العظيمة التي يقوم بها خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده -حفظهما الله- والتي تثمر دائمًا تطوراتٍ كبيرة في مختلف المسارات، وتحقق المزيد من التقدم والتطور والازدهار على كل المستويات، ومشددًا على أن وجود قيادة رشيدة لهو من أكبر النعم التي تحظى بها بلادنا، وهو مما يستوجب الشكر لله تعالى ويوجب على الجميع الالتفاف حول قيادته والمساهمة الفاعلة في دعم جهودها والحفاظ على الوطن ومقدراته ومكتسباته.