وزير التعليم مهنئاً بيوم المعلم: أشيد بعطاءاتكم ودوركم التربوي في بناء الإنسان

قدّم وزير التعليم يوسف البنيان؛ تهنئته للمعلمين والمعلمات، بمناسبة اليوم العالمي للمعلّم؛ مقدراً في هذا الصدد جهودهم ومشيداً بدورهم.
وكتب وزير التعليم تغريدة بتويتر "أهنئ زملائي وزميلاتي المعلمين والمعلمات بمناسبة #اليوم_العالمي_للمعلّم؛ مقدراً جهودهم، ومشيداً بعطاءاتهم، ومشيراً إلى دورهم التربوي في بناء الإنسان، وتكوين مجتمع منافس يُحقّق أهداف التنمية المستدامة للوطن".
من جهة أخرى، تحتفي وزارة التعليم باليوم العالمي للمعلّم، الذي يوافق الخامس من أكتوبر كل عام، تحت شعار: "التحوّل في التعليم يبدأ من المعلّم"، وذلك من خلال الفعاليات والبرامج والأنشطة التي تنفّذها في إدارات التعليم والمدارس لمدة ثلاثة أيام بدءاً من اليوم الأربعاء 9 ربيع الأول 1444هـ.
وتسعى وزارة التعليم من خلال الاحتفاء باليوم العالمي للمعلّم، إلى تأكيد مكانة ودور المعلّم الراسخ والمؤثر في العملية التعليمية، وتعزيز دوره ومكانته في نفوس الطلاب والطالبات، وكذلك تأكيد دور المعلّم في بناء الأجيال، وتأصيل وتعزيز المبادرات الإيجابية تجاهه.