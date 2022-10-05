وزير التعليم مهنئاً بيوم المعلم: أشيد بعطاءاتكم ودوركم التربوي في بناء الإنسان

من جهة أخرى، تحتفي وزارة التعليم باليوم العالمي للمعلّم، الذي يوافق الخامس من أكتوبر كل عام، تحت شعار: "التحوّل في التعليم يبدأ من المعلّم"، وذلك من خلال الفعاليات والبرامج والأنشطة التي تنفّذها في إدارات التعليم والمدارس لمدة ثلاثة أيام بدءاً من اليوم الأربعاء 9 ربيع الأول 1444هـ.