أخصائيات سعوديات: تشرفنا بخدمة الحجاج والإشراف على جودة الأغذية المقدمة للمنومين بمستشفيات المشاعر

وعن تجربتها بالمشاركة في موسم الحج قالت: "كانت تجربة أكثر من رائعة، حيث جمعت بين جمال الشعور وشرف المشاركة في هذا العمل الذي لا يوصف، كوني المشرفة على سلامة وجودة الغذاء المقدم في المستشفى، والذي يتوافق مع أعلى الشروط والمواصفات المطلوبة في الجودة".