"الفضلي" يترأس اجتماع مجلس إدارة المؤسسة العامة للري الـ 15

وأعرب المجلس عن الشكر والتقدير للقيادة الحكيمة بمناسبة نقل اختصاصات تصميم وإنشاء وتطوير وتشغيل وصيانة السدود من وزارة البيئة والمياه والزراعة إلى المؤسسة العامة للري، وعلى ما يلقاه القطاع المائي والزراعي من دعم واهتمام لتعزيز مقومات التنمية المائية والزراعية واستدامتها في مختلف مناطق المملكة.