أمير تبوك يستقبل مدير عام "السجون" بالمملكة

استقبل الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك، في مكتبه بالإمارة اليوم؛ مدير عام السجون بالمملكة اللواء ماجد بن بندر الدويش الذي يزور المنطقة حاليًّا.
وفي بداية الاستقبال رحّب أمير تبوك باللواء الدويش، مؤكدًا على الدور المهم للسجون من خلال برامج الإصلاح والتأهيل، مشيدًا بالدعم الذي تقدّمه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو ولي العهد، حفظهما الله، للسجناء وأسرهم.
من جهته أعرب مدير عام السجون عن شكره وتقديره لأمير منطقة تبوك؛ على اهتمامه ومتابعته لسير العمل في سجون المنطقة، وتطوير الخدمات المقدمة فيها.
حضر الاستقبال مدير السجون بمنطقة تبوك اللواء سلمان محمد العتيبي.