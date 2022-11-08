أمير تبوك يستقبل مدير عام "السجون" بالمملكة

وفي بداية الاستقبال رحّب أمير تبوك باللواء الدويش، مؤكدًا على الدور المهم للسجون من خلال برامج الإصلاح والتأهيل، مشيدًا بالدعم الذي تقدّمه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو ولي العهد، حفظهما الله، للسجناء وأسرهم.