إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين.. تسليم 300 ألف نسخة من المصاحف لموريتانيا غداً

وأشار إلى أن هذه الدفعة من الهدية الملكية الغالية التي تتشرف وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالإشراف عليها ومباشرة إرسالها وتسليمها إلى الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة تبلغ 250 ألف نسخة من المصاحف برواية ورش عن نافع و(50) ألف نسخة برواية قالون عن نافع، والتي ستكون معينة لهم في حفظ القرآن الكريم وتعلم أحكامه وتدبر معانيه.