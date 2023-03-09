إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين.. تسليم 300 ألف نسخة من المصاحف لموريتانيا غداً

تُسلّم وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، هدية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود من القرآن الكريم بمختلف الأحجام والبالغة (300.000) ألف نسخة من إصدارات مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف؛ لتوزيعها على المتسابقين والمشاركين في المسابقة السنوية للقرآن الكريم والسنة النبوية في الجمهورية الموريتانية.
يأتي ذلك إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.
وتنفذ وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المسابقة بالتعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي بموريتانيا، وتحمل اسم خادم الحرمين الشريفين.
كما سيتم التوزيع كذلك للمراكز والجمعيات الخيرية ودور تحفيظ القرآن الكريم، حيث ستجري مراسم تسليم الهدية في العاصمة نواكشوط يوم غد الجمعة الموافق السابع عشر من شهر شعبان لعام 1444هـ، بعد وصول كل الشحنات.
وبهذه المناسبة، رفع وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ الشكر والتقدير وعظيم الامتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين سمو الأمير محمد بن سلمان على العناية والاهتمام بكل ما يخدم كتاب الله العزيز طباعة ونشراً وتعليمًا.
وأشار إلى أن هذه الدفعة من الهدية الملكية الغالية التي تتشرف وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالإشراف عليها ومباشرة إرسالها وتسليمها إلى الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة تبلغ 250 ألف نسخة من المصاحف برواية ورش عن نافع و(50) ألف نسخة برواية قالون عن نافع، والتي ستكون معينة لهم في حفظ القرآن الكريم وتعلم أحكامه وتدبر معانيه.
وذكر "آل الشيخ" أن هذه الهدية هي امتداد لما تم إرساله من المصاحف الشريفة من إصدارات المجمع تماشيًا مع الرسالة السامية التي تضطلع بها المملكة نحو خدمة كتاب الله ونشره للمسلمين بالعالم بملايين النسخ سنوياً وبالمجان.
ونوّه بما توليه قيادة المملكة على مدى التاريخ من دعم وجهود لنشر وطباعة المصحف الشريف وتوزيعه للمسلمين في أرجاء المعمورة، سائلاً الله تعالى أن يديم على المملكة عزّها وتقدمها واستقرارها، وأن يجزي ولاة أمرها خير الجزاء.