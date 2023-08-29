غرامة وسجن.. "الأمن العام" يوضح عقوبة المنشآت التي تشغّل الوافدين المخالفين للأنظمة

وأوضح الأمن العام أن المنشأة التي تشغل الوافدين المخالفين للأنظمة أو تترك عمالتها يعملون لحسابهم الخاص أو لدى الغير أو استخدامها عمالة غيرها، يعرّضها لعديدٍ من العقوبات أبرزها الغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف ريال، والحرمان من الاستقدام لمدة تصل إلى 5 سنوات، والسجن للمدير المسؤول تصل إلى سنة والترحيل إذا كان وافداً.