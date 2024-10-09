الإعلان عن الفائز بجائزة المصلى في بينالي الفنون الإسلامية 2025

ويتميز التصميم بمساحته الرحبة التي تمنح زواره شعورًا بالألفة، من خلال إتاحة تجربة تشاركية، إلا أنها تحمل في ذات الوقت جوانب شخصية، كما يمثّل هذا المصلى نسخة مصغّرة من صالة الحجاج الغربية، والتي تمثّل صرحًا معماريًا فريدًا من نوعه وبوابة تستقبل الملايين من ضيوف الرحمن الوافدين لزيارة مكة المكرمة والمدينة المنورة.