"التجارة": 751 مليون سلعة تموينية تم تصعيدها لضيوف الرحمن في المشاعر المقدسة خلال موسم الحج

بلغ إجمالي حجم السلع التموينية التي أشرفت وزارة التجارة على تصعيدها إلى المشاعر المقدسة خلال موسم حج هذا العام (1444 هجريًّا) 751 مليونًا و655 ألف سلعة تموينية.
وكانت السلع الأكثر استهلاكًا هي المرطبات بإجمالي 406 عبوات ألبان وعصائر، تلتها عبوات مياه الشرب بأكثر من 207 ملايين عبوة، وبعد ذلك المخبوزات بأكثر من 128 مليون رغيف خبز، في حين بلغ إجمالي الوجبات الجاهزة أكثر من 7 ملايين وجبة جاهزة، إضافة إلى أكثر من 3 ملايين قالب ثلج.
جاء ذلك ضمن خطة "التجارة" لضمان الوفرة التموينية لضيوف الرحمن طوال موسم الحج؛ إذ صرحت لأكثر من 700 شاحنة نقل ترددي، تُزود منافذ البيع في المشاعر بالسلع والمنتجات الأساسية لضيوف الرحمن.
وتتولى الفِرق الرقابية الميدانية للوزارة طوال موسم الحج مهام التحقق من وفرة المخزون في الأسواق ومنافذ البيع والمستودعات، إلى جانب الرقابة على المنشآت التجارية والمباسط في منطقتَي مكة المكرمة والمدينة المنورة؛ للتحقق من امتثالها لأنظمة حماية المستهلك، وضبط المخالفات التجارية.