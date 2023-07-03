"التجارة": 751 مليون سلعة تموينية تم تصعيدها لضيوف الرحمن في المشاعر المقدسة خلال موسم الحج

وكانت السلع الأكثر استهلاكًا هي المرطبات بإجمالي 406 عبوات ألبان وعصائر، تلتها عبوات مياه الشرب بأكثر من 207 ملايين عبوة، وبعد ذلك المخبوزات بأكثر من 128 مليون رغيف خبز، في حين بلغ إجمالي الوجبات الجاهزة أكثر من 7 ملايين وجبة جاهزة، إضافة إلى أكثر من 3 ملايين قالب ثلج.