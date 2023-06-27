مبادرة "البنك العربي الوطني في عون ضيوف الرحمن" تباشر تقديم خدماتها لحجاج بيت الله الحرام

باشرت مبادرة "البنك العربي الوطني في عون ضيوف الرحمن" أعمالها في تقديم الخدمات التطوعية المساندة لحجاج بيت الله الحرام لتيسير رحلة أدائهم مناسكهم، وذلك مع إشراقة اليوم الثامن من ذي الحجة، وعبر فرق تطوعية مؤهلة من الشباب السعودي من كلا الجنسين، الذين بادروا إلى تسخير جهودهم في خدمة الحجاج من خلال خمسة مسارات هي: الخدمات الطبية والصحية، الإسعافات الأولية، الخدمات التوجيهية والإرشادية، خدمات الترجمة بعدة لغات إلى جانب المساندة اللوجستية، في الوقت الذي بلغ فيه عدد المستفيدين من المبادرة خلال اليوم الأول نحو 15 ألف حاج وحاجّة.