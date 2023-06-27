مبادرة "البنك العربي الوطني في عون ضيوف الرحمن" تباشر تقديم خدماتها لحجاج بيت الله الحرام

باشرت مبادرة "البنك العربي الوطني في عون ضيوف الرحمن" أعمالها في تقديم الخدمات التطوعية المساندة لحجاج بيت الله الحرام لتيسير رحلة أدائهم مناسكهم، وذلك مع إشراقة اليوم الثامن من ذي الحجة، وعبر فرق تطوعية مؤهلة من الشباب السعودي من كلا الجنسين، الذين بادروا إلى تسخير جهودهم في خدمة الحجاج من خلال خمسة مسارات هي: الخدمات الطبية والصحية، الإسعافات الأولية، الخدمات التوجيهية والإرشادية، خدمات الترجمة بعدة لغات إلى جانب المساندة اللوجستية، في الوقت الذي بلغ فيه عدد المستفيدين من المبادرة خلال اليوم الأول نحو 15 ألف حاج وحاجّة.
كما قام البنك العربي الوطني وفي بادرة إضافية بتوزيع مجموعة كبيرة من المظلات الشمسية والحقائب الجلدية على حجاج بيت الله الحرام، مساهمة من البنك بالترحيب بضيوف الرحمن.
وتأتي شراكة البنك العربي الوطني وتبنيه لهذه المبادرة التي يشرف على تنفيذها المركز الوطني للمسؤولية الاجتماعية، بالتعاون مع وزارة الحج وغرفة مكة، وعدد من الجهات الحكومية والأكاديمية، وبمشاركة نحو 650 متطوع ومتطوعة، في إطار حرص البنك والتزامه بدعم المبادرات المجتمعية النوعية لا سيما ذات البعد الإنساني والتطوعي والوطني.
وتهدف المبادرة إلى تقديم خدمات مساندة لمساعدة حجاج بيت الله الحرام على أداء مناسكهم عبر كافة المشاعر بسهولة ويُسر، من خلال الفرق التطوعية التي سترافق حجاج بيت الله الحرام بإمكاناتها وتجهيزتها للوقوف على احتياجاتهم، وتقديم التوجيهات والخدمات اللازمة لهم، وبما يساهم في جهود الحكومة الرشيدة لإنجاحه على النحو المنشود.
وكان البنك والجهات المشاركة في المبادرة وحرصاً على تنفيذها بكفاءة قد نظّموا سلسلة من الدورات التدريبية وورش العمل للفرق التطوعية، للتحقق من الجاهزية التامة قبيل بدء مناسك الحج، مع توفير الإمكانات اللازمة لبلورة تجربة نموذجية من العمل التطوعي والإنساني الريادي.
وستواصل مبادرة "البنك العربي الوطني في عون ضيوف الرحمن" تقديم خدماتها التطوعية للحجاج حتى نهاية مناسك موسم الحج وعلى مدار اليوم.