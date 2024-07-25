أكذوبة "مشاري".. مشاهدات مليونية وتعطيل للحساب ومختصة تُفنِّد الدوافع النفسية

الأكاديمي في مجال الاتصال بجامعة الملك سعود "طارق الأحمري"، كان له رأي مختلف عما حدث من شائعة بالأمس عنوانها "مشاري وأسرته" عبر حسابه على منصة "إكس"، وقال: أود أن أقول رأيًا حيال الحالة التي انتشرت بالأمس، لا ألوم مجتمعنا النبيل على تعاطفه ودعواته، وليس اللوم علينا، بل اللوم على طبيعة الشبكات الاجتماعية وفضاءاتها المفتوحة وخوارزمياتها، وقد يدّعي المثالية من يتوقع ألا يتفاعل مع مواقف إنسانية وحالات وفاة، لكن العظيم عندنا في السعودية هي جهاتنا الحكومية والرسمية التي توضح لنا وتتقصى وتبيّن، ولذلك نحن محظوظون بصنّاع تواصل وإدارات علاقات عامة مميزة في الممارسة وبحسابات توضح الحقائق من أبنائنا وبناتنا.