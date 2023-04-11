مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر يُنقذ رضيعًا من تَبِعات "ورم بطيني" كبير بمنتصف الدماغ أدى لانسداد قنوات السائل النخاعي

في جراحة دقيقة ونوعية، تَمكن مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر من استئصال ورم كبير في منتصف الدماغ لإنقاذ طفل رضيع يبلغ من العمر10 أشهر، بعد أن تسبب له الورم في انسداد قنوات تصريف السائل النخاعي، وتضخم حجم الجمجمة، والإصابة بضعف الأطراف، واحتمالية الوفاة في حال تأخر العلاج.