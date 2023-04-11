مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر يُنقذ رضيعًا من تَبِعات "ورم بطيني" كبير بمنتصف الدماغ أدى لانسداد قنوات السائل النخاعي

في جراحة دقيقة ونوعية، تَمكن مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر من استئصال ورم كبير في منتصف الدماغ لإنقاذ طفل رضيع يبلغ من العمر10 أشهر، بعد أن تسبب له الورم في انسداد قنوات تصريف السائل النخاعي، وتضخم حجم الجمجمة، والإصابة بضعف الأطراف، واحتمالية الوفاة في حال تأخر العلاج.
وأوضح الدكتور وسام العيساوي استشاري جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري رئيس الفريق الطبي المعالج، أنه منذ لحظة وصول الطفل للمستشفى لوحظ عليه وجود زيادة كبيرة في حجم الرأس عن المستويات الطبيعية للأطفال في مثل هذا العمر، وكذلك صعوبة تحريك الرأس وتأخر في النمو؛ مفيدًا بأنه على الفور تم إخضاعه لحزمة من التحاليل المخبرية والفحوصات بالرنين المغناطيسي (M.R.I).
وأضاف "العيساوي": أظهرت نتائج الفحوصات وجود ورم متمركز في بطينات الدماغ بحجم 8×7×8 سم، ومتشابك متغلغل في مهاد المخ وأسفله؛ الأمر الذي تَسبب في انسداد شديد في قنوات تصريف السائل النخاعي وحدوث تضخم بالدماغ؛ فضلًا عن استسقاء شديد قد يؤثر على حياة الطفل في حال استمرار هذا الانسداد دون علاج.
وشرح الدكتور "العيساوي" أن العملية استغرقت 10 ساعات متواصلة باستخدام المجهر الجراحي المتطور "Pentero"، وتم فيها استئصال الورم وتخفيف الضغط على الدماغ، ووضع جهاز تصريف خارجي متطور يُعرف باسم "EVD"، ومن ثم تركيب آخر داخلي "VP-Shunt" بعد استقرار الحالة في العناية المركزة.
وفي نهاية حديثه قال الدكتور العيساوي: بفضل من الله بدأ الطفل بالتحسن الملحوظ وتحريك الرأس بأريحية وكذلك الأطراف العلوية والسفلية، وخرج من المستشفى بعد أن تلقى خدمة طبية فائقة على مدار شهر.