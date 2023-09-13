فيديو القبض.. مروّجو الحشيش والشبو يتساقطون تباعاً بقبضة رجال الأمن

وأضاف الأمن العام في حسابه على منصة إكس، أنه تم القبض في عسير، على مواطن قام بنشر محتوى مرئي على حسابه بالتواصل الاجتماعي تضمن معلومات غير صحيحة عن فرضية أمنية مخالفاً بذلك نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.