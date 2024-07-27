مواقيت صلاة ثابتة وصيف يتكرر مرتين.. "المسند": هنا أفضل وجهة لإطلاق صواريخ الفضاء!

وأردف: وفي منطقة خط الاستواء، تظل مواقيت الصلاة شبه ثابتة طوال العام، مع تغيرات طفيفة قد تصل إلى نحو 30 دقيقة، ويكون طول النهار وطول الليل تقريبًا متساويين على مدار العام، ويمر خط الاستواء عبر دول عديدة؛ مما يمنحها مناخًا استوائيًّا مميزًا، هذه الدول تشمل: إكوادور، وكولومبيا، والبرازيل (في أمريكا الجنوبية)، والغابون، والكونغو، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وأوغندا، وكينيا، والصومال (في إفريقيا)، وإندونيسيا (في آسيا الجنوبية).