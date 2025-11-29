"السلمي ": تنظيم خدمات التوصيل أصبح ضرورة حضرية

يسلط الكاتب الصحفي ماجد السلمي الضوء على التحول اللافت الذي شهده قطاع خدمات التوصيل في المملكة، الذي لم يعد مجرد وسيلة مساندة للحياة اليومية، بل أصبح مؤثراً مباشراً في المشهد الحضري وحركة المرور، وسط غياب إطار تنظيمي واضح.
في مقاله " تنظيم خدمات التوصيل" بصحيفة "عكاظ"، يرى السلمي أن المشكلة ليست في الخدمة ذاتها، بل في طريقة ممارستها، موضحاً: أنه "بات من المألوف رؤية مركبات النقل السريع مصطفّة بشكل عشوائي أمام المقاهي والمطاعم، أو متجمعة عند مداخل المراكز التجارية بطرق تخلق ازدحاماً وتعطي انطباعاً غير حضاري."
ومع توسع تطبيقات التوصيل كـ"جاهز" و"هنقرستيشن" و"مرسول"، أصبحت الدراجات النارية جزءاً من الحياة اليومية، لكنها أفرزت سلوكيات عشوائية كالتجاوز بين المركبات والوقوف في مواقع حساسة.
يشدد الكاتب على أن التنمية المتسارعة في المملكة تستلزم ضبط هذا القطاع، قائلاً: "فالمدينة ليست مجرد مبانٍ وشوارع؛ بل منظومة تتكامل فيها التفاصيل الصغيرة لصناعة مشهد حضري متناسق."
ويقترح السلمي حزمة حلول تشمل برامج تدريبية للسائقين، تحديد مواقع تجمع نظامية، وتفعيل الرقابة المشتركة، إضافة إلى إلزام الشركات بهوية بصرية موحدة تعكس الطابع الحضاري للمدن.
ويضع الكاتب مسؤولية التنظيم على وزارة النقل والخدمات اللوجستية – هيئة النقل، باعتبارها الجهة الأقدر على توحيد الإطار التشغيلي واعتماد معايير السلامة والانضباط.
يختتم السلمي مؤكداَ أن تنظيم خدمات التوصيل أصبح ضرورة حضرية وتنظيمية، لضمان أن تتحول من عنصر فوضوي إلى خدمة حضارية منضبطة تُحسن جودة الحياة وترتقي بالمشهد العام.