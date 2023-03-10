المملكة توقّع اتفاقية لتمكين التقنيات الحديثة في القطاع البحري

وقّع رئيس الهيئة العامة للنقل المكلف الدكتور رميح بن محمد الرميح مع الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية كيتاك لم، في لندن عقدًا لدعم مشروع IMOCares ، الهادف إلى دعم الجهود الدولية لتمكين التقنيات الحديثة في القطاع البحري، ودعم تطوير التكنولوجيا في العالم.