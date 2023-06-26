"الجوازات": قدوم 1.659.837 حاجاً من خارج المملكة حتى نهاية يوم الأحد

وأوضحت الجوازات أنه بلغ عدد ضيوف الرحمن القادمين من خارج المملكة عبر المنافذ الجوية (1.592.199) حاجاً، منهم مستفيدو مبادرة طريق مكة البالغ عددهم (242.272) حاجاً، فيما بلغ عدد القادمين عبر المنافذ البرية (60.807) حجاج، في حين بلغ عدد القادمين عبر المنافذ البحرية (6.831) حاجاً.