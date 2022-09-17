"ذيب لتأجير السيارات" تعزِّز أسطولها بـ2160 سيارة "سوزوكي ديزاير" من "نجيب أوتو"

ويأتي انضمام سيارات "سوزوكي ديزاير" كخطوة متقدمة، تصبُّ ضمن إطار التنوع الذي تتبعه «ذيب لتأجير السيارات» بالاستحواذ على مختلف أنواع السيارات، وذلك ضمن استراتيجيتها المستمرة. كما يأتي ذلك استمرارًا لجهود الشركة الهادفة لتجديد أسطول سياراتها بصورة دورية ومستدامة لمقابلة ارتفاع الطلب على التأجير من قِبل الشركات وقطاع الأعمال، والأفراد، ولاسيما بعد قيام الشركة خلال الفترة الماضية بافتتاح عدد كبير من فروعها الجديدة بعدد من مدن ومحافظات السعودية.