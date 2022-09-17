"ذيب لتأجير السيارات" تعزِّز أسطولها بـ2160 سيارة "سوزوكي ديزاير" من "نجيب أوتو"

عزَّزت شركة ذيب لتأجير السيارات أسطول سياراتها بـ2160 سيارة سوزوكي ديزاير 2022 و2023 من شركة «نجيب أوتو»، الوكيل المعتمد لسيارات سوزوكي في السعودية؛ لتنضم إلى مجموعة أسطول سيارات «ذيب لتأجير السيارات»؛ إذ يتماشى ذلك مع نهج الشركة المتمثل في التجديد المستمر بصورة متوالية لأسطول سياراتها؛ وذلك تلبية لرغبات عملائها في مناطق السعودية المختلفة.
ويأتي انضمام سيارات "سوزوكي ديزاير" كخطوة متقدمة، تصبُّ ضمن إطار التنوع الذي تتبعه «ذيب لتأجير السيارات» بالاستحواذ على مختلف أنواع السيارات، وذلك ضمن استراتيجيتها المستمرة. كما يأتي ذلك استمرارًا لجهود الشركة الهادفة لتجديد أسطول سياراتها بصورة دورية ومستدامة لمقابلة ارتفاع الطلب على التأجير من قِبل الشركات وقطاع الأعمال، والأفراد، ولاسيما بعد قيام الشركة خلال الفترة الماضية بافتتاح عدد كبير من فروعها الجديدة بعدد من مدن ومحافظات السعودية.
من جهة ثانية، كرمت شركة «نجيب أوتو»، الوكيل المعتمد لسيارات سوزوكي في السعودية، «شركة ذيب لتأجير السيارات»؛ إذ قدم الشيخ نجيب عبداللطيف العيسى، رئيس مجلس إدارة «مجموعة نجيب العيسى القابضة»، درعًا لتوثيق الشراكة طويلة الأمد إلى الرئيس التنفيذي لـشركة «ذيب لتأجير السيارات»، نايف بن محمد الذييب، بحضور عدد كبير من منسوبي الشركتين، وذلك في المقر الرئيسي لـ «شركة ذيب لتأجير السيارات» في الرياض.
وتعليقًا على ذلك صرَّح الرئيس التنفيذي لشركة «ذيب لتأجير السيارات» قائلاً: "تُواصل الشركة دعم أسطول سياراتها بمختلف أنواع السيارات؛ إذ تصب الـ2160 سيارة سوزوكي ديزاير 2022 و2023، التي تم استلام جزء منها، ضمن جهودنا في التحديث المتواصل لسياراتنا؛ وذلك لمواجهة الطلب المتزايد من جانب عملائنا على تأجير مختلف أنواع السيارات".
وتعتبر شركة ذيب لتأجير السيارات واحدة من الشركات الرائدة على مستوى السعودية والمنطقة في قطاع تأجير السيارات، وقد أهَّلتها خبراتها وريادتها في الحصول على مجموعة من الشهادات العالمية، هي: شهادة الأيزو العالمية رقم 9001 لإدارة الجودة، وشهادة الأيزو 14001 الخاصة بنظام إدارة البيئة، وشهادة الأيزو رقم 45001 الخاصة بنظام إدارة الصحة والسلامة المهنية.
وتضم الشركة باقة واسعة من حلول وخدمات تأجير المركبات من خلال التأجير طويل وقصير المدى، ولديها قاعدة واسعة من العملاء من مختلف الفئات والقطاعات والأفراد، كما تتمتع بخبرات تراكمية، تمتد لأكثر من 30 عامًا؛ إذ انطلقت أعمالها في مجال تأجير السيارات منذ عام 1991م؛ ليصل أسطولها حاليًا لأكثر من 24 ألف مركبة.