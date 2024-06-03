الأول من نوعه.. "السديس" يدشّن مبادرة كرسي الأئمة للإفتاء وإجابة السائلين بالمسجد النبوي

وتابع: لم تعد رسالة أئمة الحرمين الشريفين محصورة على الإمامة والخطابة فحسب؛ بل التأثيرات المستوحاة من محراب البيت العتيق ومحراب النبي الكريم ﷺ، ومكانتهم الاحتفائية محليًّا وعالميًّا، وأثرهم المكين في المجتمع والأمة يُحَتم الانتفاع منهم في إيصال رسالة الحرمين الوسطية الحضارية عالميًّا، وتكريس قيم التسامح والتعايش، والتقارب بين الأمة الإسلامية ومذاهبها، وإرساء المبادئ الإنسانية والإسلامية، وإبرازها في موسم الحج؛ لإثراء ضيوف الرحمن علميًّا ودينيًّا وفكريًّا وسلوكيًّا، وإنجاح رحلتهم الإيمانية، لبلوغ مستهدفات الحرمين وأثرهما الإيجابي عالميًّا، كما تتطلع القيادة الرشيدة من رئاسة الشؤون الدينية.