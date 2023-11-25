أمير عسير يُوجِّه بتقديم التعازي لأسرة أحد أبناء الجالية اليمنية ومتابعة قضيته

من جهته، قال نائب رئيس الجالية اليمنية بعسير محمد الخليفي: "نتقدم باسم قيادة وأبناء الجالية اليمنية بمنطقة عسير بعظيم الشكر والامتنان لأمير عسير وللمملكة العربية السعودية قيادة وشعبًا في هذه الأرض المباركة؛ لما نحظى به من اهتمام وتقدير ورعاية منذ قديم الزمن، التي رسخت في قلوبنا كل الحب والتقدير تجاه مواقفكم العظيمة لأبناء الجالية اليمنية".