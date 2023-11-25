أمير عسير يُوجِّه بتقديم التعازي لأسرة أحد أبناء الجالية اليمنية ومتابعة قضيته

وجَّه الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، أمير منطقة عسير، بتقديم التعازي لأسرة أحد أبناء الجالية اليمنية، ومتابعة قضيته، الذي تُوفي في الـ21 من نوفمبر الجاري إثر حادث سير تعرَّض له.
ونقل وكيل محافظ محايل اليوم تعازي أمير عسير لذوي المتوفَّى -رحمه الله- بمقر إقامتهم بمحايل، بحضور نائب رئيس الجالية اليمنية بعسير محمد بن سالم الخليفي، الذين ثمنوا لأمير عسير اهتمامه بالقضية، ومتابعته، وتعزيته التي كان لها الأثر الكبير عليهم.
من جهته، قال نائب رئيس الجالية اليمنية بعسير محمد الخليفي: "نتقدم باسم قيادة وأبناء الجالية اليمنية بمنطقة عسير بعظيم الشكر والامتنان لأمير عسير وللمملكة العربية السعودية قيادة وشعبًا في هذه الأرض المباركة؛ لما نحظى به من اهتمام وتقدير ورعاية منذ قديم الزمن، التي رسخت في قلوبنا كل الحب والتقدير تجاه مواقفكم العظيمة لأبناء الجالية اليمنية".