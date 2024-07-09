أسعار الشقق بمنطقة جازان تسجل أكبر تراجع.. وارتفاع الفائدة أحد أهم الأسباب

سجل متوسط سعر المتر المربع الشقق بمنطقة جازان ادنى قيمة له وذلك منذ بداية العام.
وهوت الأسعار في الشهر الماضي يونيو إلى ما دون الثلاثة آلاف ريال، متأثرًا بتراجع الطلب والركود الذي يشهده السوق خلال هذه الفترة.
وجاء ذلك نتيجة لعدة عوامل رصدتها "سبق"، من أبرزها ارتفاع اسعار الفائدة وبلوغها ذروتها، حيث تجاوزت 4% في بعض الجهات التمويلية وزادت على ذلك في البعض الآخر.
جدير بالذكر أن هذا يأتي على الرغم من ارتفاع عدد الصفقات في شهر يونيو إلى 21.4% وإجمالي قيمة الصفقات إلى 12.6%.
ورصدت "سبق" الأسعار خلال الأشهر الماضية حيث سجل متوسط سعر المتر في شهر يناير 3224 ريالاً، وفي شهر فبراير 3250، وفي مارس 3269، بينما سجل في شهر أبريل 3137، وفي مايو 322، وفي يونيو الماضي 2867 الأدنى سعراً.
وشهدت منطقة جازان خلال الفترة السابقة موجة ارتفاع في أسعار العقار كغيرها من المناطق مدفوعة بأسعار الأراضي المرتفعة خلال السنوات الماضية قبل أن تتراجع نحو التصحيح؛ بسبب قرارات رفع أسعار الفائدة من قِبل البنك المركزي السعودي لكبح موجة الصعود وإعادة الأسعار إلى التوازن، إضافة إلى توجه الكثيرين إلى برامج وزارة الإسكان الأقل سعرًا وفائدة إذ تم طرح أكثر من 30 مخططًا تضم أكثر من 49 ألف قعطة في المنطقة والعديد المشاريع الضخمة.
وكانت عقود التمويل العقاري التي تم تمويلها قد انخفضت بنسبة 40%" في أول 9 أشهر من عام 2023؛ ليتراجع بنحو 48 ألف عقد على أساس سنوي؛ ويصل إجمالي العقود الممولة إلى 78.43 ألف عقد، مقابل 126.36 ألف عقد تم تمويله في الفترة ذاتها من عام 2022.