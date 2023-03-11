مدير "التربية العربي": "يوم العلَم" مناسبة جديرة للاحتفاء برمزيته

هنّأ المدير العام لمكتب التربية العربي لدول الخليج الدكتور عبدالرحمن بن محمد العاصمي، القيادة بمناسبة "يوم العلم" الذي يوافق 11 مارس كل عام.
وقال: "يشرفني ويطيب لي أن أرفع التهنئة الخالصة إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- وللأسرة المالكة الكريمة، وللشعب السعودي كافة".
وأضاف الدكتور عبدالرحمن بن محمد العاصمي: أن ذكرى "يوم العلم" مناسبة جديرة بالاحتفاء بقيمة العلم ورمزيته.
وتابع "العاصمي": "في هذه المناسبة تتوشح مدن المملكة وقراها وهجرها باللون الأخضر، وتتزين أعمدة طرقها وميادينها بالعلَم الأخضر الخفاق، احتفاءً بهذا اليوم الذي خُصص بأمر ملكي كريم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- وهو اليوم الذي أقر فيه الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه- ألوان العلم السعودي ومكوناته، وحدد شكله الذي جاء يحمل دلالات وقيمًا تَأسس عليها هذا الكيان الشامخ منذ الدولة السعودية الأولى".
وواصل: جاء العلم في رموز ودلالات تُمَثل التوحيد والعدل والقوة والسلام والنماء والرخاء؛ فرفرف خفاقًا في سماء المملكة، واتخذ منه أبناء المملكة شعارًا للعز والإباء والشمم، وهو لا يُنَكّس أبدًا؛ لاحتضانه كلمة التوحيد "لا إله إلا الله محمد رسول الله".
وأكد أن هذا العلَم سيبقى خفاقًا -بإذن الله- ورمزًا للوحدة والاعتزاز، فهو مظهر من مظاهر القوة والسيادة، ورمز للوحدة الوطنية والتلاحم والائتلاف.
كما أكد المدير العام لمكتب التربية العربي لدول الخليج الدكتور عبدالرحمن بن محمد العاصمي، أن في الاحتفاء بهذه المناسبة تعزيزًا لمعاني الوفاء تحت راية التوحيد، وتعبيرًا عن مشاعر الاعتزاز والفخر بالوطن الغالي الذي خطا خطوات متزنة في مضمار التنمية والنماء، وشق طريقه بثقة إلى سوح العز والمجد.
كما سأل، الله عز وجل، أن يَعُم هذه البلاد بالأمن والاستقرار، ويديم على خادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي عهده الأمين، موفور الصحة والعافية، ويمدهما بعونه وتوفيقه؛ لما فيه خير وطننا الغالي.