مدير "التربية العربي": "يوم العلَم" مناسبة جديرة للاحتفاء برمزيته

وتابع "العاصمي": "في هذه المناسبة تتوشح مدن المملكة وقراها وهجرها باللون الأخضر، وتتزين أعمدة طرقها وميادينها بالعلَم الأخضر الخفاق، احتفاءً بهذا اليوم الذي خُصص بأمر ملكي كريم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- وهو اليوم الذي أقر فيه الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه- ألوان العلم السعودي ومكوناته، وحدد شكله الذي جاء يحمل دلالات وقيمًا تَأسس عليها هذا الكيان الشامخ منذ الدولة السعودية الأولى".