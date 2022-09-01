"السواحة": المملكة نموذج حي لتمكين ريادة الأعمال والمرأة

وأشار إلى ما اتخذته المملكة من خطوات جريئة ووثابة لدعم اقتصاديات المستقبل والابتكار، ممثلًا في إعلان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا للبحث والتطوير والابتكار للتطلعات والأولويات الوطنية للبحث والتطوير والابتكار، التي تستند إلى أربع أولويات رئيسية؛ تتمثل في: (صحة الإنسان، واستدامة البيئة والاحتياجات الأساسية، والريادة في الطاقة والصناعة، واقتصاديات المستقبل)، بما يعزز من تنافسية المملكة عالميًّا وريادتها؛ ويتماشى مع توجهات رؤية المملكة 2030 وتعزيز مكانتها كأكبر اقتصاد في المنطقة.