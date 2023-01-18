"المعهد السعودي" يفتح القبول المُنتهي بالتوظيف في 3 شركات تعدين.. غدًا

أعلن المعهد السعودي التقني للتعدين عن فتح باب القبول لبرنامج التدريب المنتهي بالتوظيف في ثلاث شركات عاملة في خدمات التعدين بالمملكة.
ووفقًا للمعهد: فإن المتدرب يحصل على مزايا عدة؛ منها: مكافأة شهرية، وسكن أو بدل سكن، ومواصلات أو بدل مواصلات، مع تأمين طبي، والتسجيل في التأمينات الاجتماعية من قبل الشركة الموظفة.
واشترط للقبول: أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وحاصلًا على شهادة الثانوية علمي 80%، ودرجة اختبار القدرات %65، وحاصلًا على اختبار التحصيلي، كذلك أن يكون لائقًا طبيًّا، ولم يسبق له الاستفادة من دعم صندوق تنمية الموارد البشرية.
وحدد "المعهد السعودي التقني للتعدين" بداية التسجيل اعتبارًا من يوم غد الخميس 19 يناير 2023م وحتى يوم الخميس 26 يناير 2023م، عبر الرابط الإلكتروني: (5775ctlchxy.typeform.com/to/bUoZjVCo