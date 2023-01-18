"المعهد السعودي" يفتح القبول المُنتهي بالتوظيف في 3 شركات تعدين.. غدًا

واشترط للقبول: أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وحاصلًا على شهادة الثانوية علمي 80%، ودرجة اختبار القدرات %65، وحاصلًا على اختبار التحصيلي، كذلك أن يكون لائقًا طبيًّا، ولم يسبق له الاستفادة من دعم صندوق تنمية الموارد البشرية.